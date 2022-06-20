İhbar üzerine çalışma başlatan İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, çevrede araştırma yaptığı sırada eşkali verilen şüphelinin koştuğunu fark etti.

Irak uyruklu H.M.J.M. (26), Hürriyet Mahallesi Ağabali Caddesi'nde Irak uyruklu esnaf M.K.A.A.K. ile iş yerinin önünde bir süre konuştu. Bu sırada yanında bulunan bıçakla elinden yaraladığı M.K.A.A.K'nin cep telefonunu alan H.M.J.M, olay yerinden kaçtı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Telefonunu gasbettiği kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli kovalamacayla yakalandı - Son Dakika

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