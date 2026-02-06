Samsun'da TIR ile Ekip Aracının Çarpışması: 2 Polis Yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tır ile ekip aracının çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.
İlçenin Çiftlik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda K.S. (37) yönetimindeki 14 DS 450 plakalı tır, polis memuru M.E'nin kullandığı Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekip aracıyla çarpıştı.
Kazada ekip aracında bulunan polis memurları H.Ç. ile K.Ç. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
