Samsun\'da Tır Poliise Çarptı: 2 Yaralı

Samsun'da tırın sivil polis aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde, Samsun-Ordu karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kadir S. idaresindeki 14 DS 450 plakalı tır, polis memuru Murat E. yönetimindeki Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne ait sivil polis aracına arkadan çarptı.

İKİ POLİS MEMURU YARALANDI

Kazada polis memurları Kazım Ç. ile Hüseyin Ç. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı polisler, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.