Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
56 dakika önce
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Samsun
'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Samsun'un Kavak
ilçesi Samsun Ankara
karayolu 30. kilometresinde gece saat 04.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Özkan Karakoç (31) 55 AAN 083 plakalı otomobili ile Kavak'tan Samsun istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra sola savrularak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada, araç sürücüsü Özkan Karakoç ile Hamit Ayyıldız (27), Salih Çakır
(29), Ramazan Çelik
(28) ve Serkan
Bol (35) yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ağır yaralanan Ramazan Çelik kazadan bir saat sonra hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:18 Kaynak: İHA
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