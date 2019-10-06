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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Korkmaz idaresindeki 34 EU 9255 plakalı otomobil, Mesut Çiçek yönetimdeki 55 B 0366 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Derya Çiçek (27) ve 1 yaşındaki Ahmet Kürşat Çiçek yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ile ilgili soruşturma devam ediyor - SAMSUN

Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:55 Kaynak: İHA
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