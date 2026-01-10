Samsun'un Atakum ilçesinde trafik kazasının ardından bir kişiyi darbedip polis aracına zarar veren 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen A.K. (21) idaresindeki otomobil ile E.Ü. (23) yönetimindeki cip, Yenimahalle Mahallesi Vatan Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazanın ardından çıkan tartışmada A.K. ile yanında bulunan B.K. (23) ve B.K.l. (31), aracından indirdikleri E.Ü'yü darbetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.K, B.K. ve B.K.l'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerden B.K.l. gözaltına alınırken polis aracının camını kırarak polis memurlarına da mukavemette bulundu.
Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Trafik Kazası Sonrası Darbe - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?