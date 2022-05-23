Samsun'da trafik lambasına çarpan otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
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Samsun'da trafik lambasına çarpan otomobil hurdaya döndü

23.05.2022 19:12
Samsun'da trafik lambasına çarpan otomobil hurdaya döndü

Samsun'da trafik lambasına çarpan otomobil hurdaya dönerken, araçtaki 3 kadın kazayı yara almadan atlattı.

Samsun'da trafik lambasına çarpan otomobil hurdaya dönerken, araçtaki 3 kadın kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Şehit Piyade Er Erdoğan Dindar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 06 COB 508 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp trafik ışıklarına çarptı. Direği yerinden söküp altına alan, ön kısmı parçalanarak havada kalan otomobilde bulunan 3 kadın ise kazayı yara almadan atlattı. - SAMSUN

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Samsun'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 2 yaralı Samsun'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Otomobil, Samsun, Şehit, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik lambasına çarpan otomobil hurdaya döndü - Son Dakika


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