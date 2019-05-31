Son Dakika Haberleri: Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı.

Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı.
Dursun Akbaş idaresindeki 55 NS 816 plakalı traktör, Meşeli köyünde devrildi.
Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan oğlu Ahmet Akbaş ise 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:16 Kaynak: AA
Bafra, Samsun, Güncel
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