Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:16 Kaynak: AA
'un Bafra
ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı.
Dursun Akbaş idaresindeki 55 NS 816 plakalı traktör, Meşeli köyünde devrildi.
Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan oğlu Ahmet Akbaş
ise 112 Acil Servis
ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
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