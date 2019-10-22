Samsun'da uyuşturucu imalathanesine operasyon

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu imal ederek, ticaretini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretmek amacıyla imalathane kurulduğunu ve buradan uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Hastane Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonda 2 kilo 421 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ham maddesi olduğu değerlendirilen 165,61 gram sıvı, filtreli gaz maskesi, uyuşturucu maddeyi seyreltmek için kullanılan 987,04 gram sıvı, çok sayıda eldiven, bone, maske ve poşet ile hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında şüpheli F.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.