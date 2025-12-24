Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonları

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı çalışmada, iki farklı şüpheli üzerinden biri 65, diğeri 57 olmak üzere toplam 122 adet sentetik hap ele geçirildi.

Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekiplerince yapılan başka bir uygulamada ise iki şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada 0,13 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - SAMSUN