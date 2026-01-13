Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Bin Hap Ele Geçirildi

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 bin 900 sentetik hap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, Çarşamba ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Şüphelilerin ikametlerine yapılan operasyonda valizin içine gizlenmiş 18 bin 900 sentetik hap ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.