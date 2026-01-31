Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

31.01.2026 20:16
Samsun'un Salıpazarı'nda iki şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve mermi ele geçirildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, iki ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 20 gram sentetik ecza hapı, 10 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu içme aparatı, 115 tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonda A.K. (52) ve M.C. (36) gözaltına alındı.

Kaynak: AA

