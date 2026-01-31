Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, iki ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 20 gram sentetik ecza hapı, 10 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu içme aparatı, 115 tabanca mermisi ele geçirildi.
Operasyonda A.K. (52) ve M.C. (36) gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?