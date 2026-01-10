Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takip edilen bir aracı Tekkeköy ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1150 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.