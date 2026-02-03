Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 208 Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda bir ikamette yapılan aramada 208 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda D.G. (20) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 208 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN