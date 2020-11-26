Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 106 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Grup Amirliği ekipleri, ilçede "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlçedeki bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 106 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 410 lira ele geçirdi.

İş yerindeki 2 şüpheli gözaltına alındı.