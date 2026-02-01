Samsun\'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, M.K. (55) isimli şahsın ikametinde ve çatı katında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 211 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 48 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN