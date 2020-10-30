Yabancı uyruklu 16 DEAŞ şüphelisi yakalandı (2) - Son Dakika

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 15 ve Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Samsun 'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 16 zanlı yakalandı.

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