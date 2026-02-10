Samsun'da Yapay Zeka Eğitimi Sertifika Töreni - Son Dakika
Samsun'da Yapay Zeka Eğitimi Sertifika Töreni

10.02.2026 18:26
Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi'ni tamamlayan 74 kişinin sertifikaları verildi.

Samsun'da düzenlenen "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi"ni tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen eğitimimin ardından katılımcı 74 kişiye, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen törenle sertifikaları dağıtıldı.

19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, dünyada her 5 kişiden 1'inin yapay zekayı kullandığını, 2 günlük eğitimin de Samsun'da görev yapan medya çalışanlarının işlerini oldukça kolaylaştıracağını söyledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise yapay zeka eğitimi alan basın mensuplarının bundan sonraki iş hayatında daha güzel haberler üreteceğine inandığını kaydetti.

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı da yapay zekanın hayatın her alanında olduğu gibi medya sektöründe de önemli bir yer edindiğini dile getirdi.

OKA Genel Sekreter Vekili Seda Dönmez de yerel ve ulusal basın mensuplarının gelişimine katkıda bulundukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Samsun Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir basın mensuplarına sertifikalarını verdi.

Kaynak: AA

