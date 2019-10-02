Samsun'da, trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla "yaya geçidi nöbeti" etkinliği düzenlendi.

İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi 56'lar-DSİ ve Şehit İlhan Hanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki etkinliğe katılan Vali Vekili Hasan Öztürk, burada yaptığı konuşmada, 2019 yılının "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Yaya öncelikli trafik farkındalığını artırmak için etkinliğin düzenlendiğini belirten Öztürk, "Bu konunun kamu olarak, vatandaş olarak takipçisi olduğumuzu vatandaşlara bir kez daha göstereceğiz. Yayalarımızın da kontrollü bir şekilde geçmeleri gerekiyor. Hem yayalarımızın, hem sürücülerimizin bu konunun üzerinde hassasiyetle durmalarını istiyoruz. Hem yayaları hem sürücüleri uyarmak istiyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Vekili Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İbrahim Güven ve Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, sürücülere broşür, öğrencilere ise kitap verdi.

İl genelinde polis ve jandarmanın sorumluluk alanındaki 221 okul ve yaya geçidinde bin 432 personelin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, engelli dernekleri ve öğrenciler de katıldı.