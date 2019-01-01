Son Dakika Haberleri: Samsun'da Yeni Yılın İlk Bebeği "Nehir" Bebek Oldu

Samsun'da Yeni Yılın İlk Bebeği "Nehir" Bebek Oldu

1 saat önce

Samsun'da yeni yılın ilk bebeği Nehir bebek saat 00.04'te dünyaya geldi.

Samsun'da Yeni Yılın İlk Bebeği
Samsun'da yeni yılın ilk bebeği Nehir bebek saat 00.04'te dünyaya geldi.

Hakan ve Sevgi Bayraktar çiftinin kız bebekleri Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya geldi. Saat 00.04'te doğan bebeğe ailesi Nehir ismini koydu. Bayraktar çiftinin ilk çocukları olan Nehir bebek, 50 santim boyunda ve 3 kilo ağırlığında sağlıklı bir bebek olarak doğdu. Anne Sevgi Bayraktar, yeni yılın ilk dakikalarında bebek sahibi olduğu için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Nehir bebeğin babaannesi Menşure Bayraktar, tarif edilemez bir mutluluk yaşadıklarını belirtti. Samsun Valisi Osman Kaymak ve Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç yeni yılda doğan bebeklere altın taktı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:05 Kaynak: İHA

Samsun, Güncel
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