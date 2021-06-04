Samsun'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Sarıdibek Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi Enes Saliç, 2 gün önce yüksek ateş şikayetiyle Vezirköprü Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan muayenesinin ardından Saliç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Saliç, burada yürütülen tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirilen Saliç'in kesin ölüm sebebi, otopsinin ardından belli olacak.

Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Samsun'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika

Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı

Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası

Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı

Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı

Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı!

Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar

Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu

Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor