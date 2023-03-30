Samsun'da zincirleme trafik kaza: 17 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da zincirleme trafik kaza: 17 yaralı

30.03.2023 21:44

Samsun'da zincirleme trafik kaza: 17 yaralı Samsun-Ankara karayolunda otobüs ve tırların da karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Samsun'da zincirleme trafik kaza: 17 yaralı
SAMSUN - Samsun- Ankara karayolunda otobüs ve tırların da karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Kaza, Samsun-Ankara karayolu üzerinde Kavak ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu bölgede kayganlaşan yol kazayı da beraberinde getirdi. Bir yolcu otobüsü ve otomobil trafik kazası sonucu yol kenarında bulunan boşluğa düşerken, 2 otomobil ise önlerinde bulunan tırlara arkadan çarptı. Bazı araçlar hurdaya dönerken kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Kazada il belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Zincirleme kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da zincirleme trafik kaza: 17 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da zincirleme trafik kaza: 17 yaralı - Son Dakika
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