Samsun'daki Erbaalılar buluştu
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Samsun'da yaşayan Erbaalılar düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:44 Kaynak: AA
Samsun'da yaşayan Erbaalılar düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.
Atakum Belediyesi Yalı Kafe'de bir araya gelen Erbaalılar, tanışıp hasret giderdi.
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve eşinin de katıldığı etkinlikte, Erbaa ile ilgili yapılacaklar masaya yatırıldı.
Etkinlik, şubat ayında yeniden buluşulması kararıyla sona erdi.
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