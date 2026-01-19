Samsun'daki Mesleki Eğitimden 295 Milyon Lira Ciro - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Samsun'daki Mesleki Eğitimden 295 Milyon Lira Ciro

19.01.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'daki mesleki eğitim kurumları bu yıl 295 milyon lira ciro elde etti, üretime katkı sağladı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, il genelindeki mesleki eğitim kurumlarının bu yıl yaklaşık 295 milyon lira ciro elde ettiğini belirterek, mesleki eğitimin yalnızca istihdama değil, üretime de doğrudan katkı sağladığını söyledi.

Ağar, makamında düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Samsun'da 48 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 8 Mesleki Eğitim Merkezi olmak üzere toplam 56 mesleki eğitim kurumunun faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Bu kurumlarda yaklaşık 27 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Ağar, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hem hayata hem de iş dünyasına hazırlandığını kaydetti.

Ağar, mesleki eğitime yönelik ilginin her geçen yıl arttığını vurgulayarak, bu yıl da meslek liseleri ile mesleki eğitim merkezlerine yoğun başvuru olduğunu söyledi.

Mesleki eğitim kurumlarının üretim kapasitesine dikkati çeken Ağar, "Mesleki eğitim kurumlarımız, öğrencilerimizi iş piyasasına hazırlarken aynı zamanda üretime de doğrudan katkı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz, gerçek iş piyasası koşullarında üretim yapmakta ve bu üretimden gelir elde etmektedir. Bu yıl (2025) ilimizdeki mesleki eğitim kurumlarımız yaklaşık 295 milyon lira ciro elde etti. Bu rakam, mesleki eğitimin ekonomik değer üreten bir yapı haline geldiğini açıkça göstermektedir." dedi.

Ağar, elde edilen cironun öğrenciler açısından da önemli kazanımlar sağladığını vurgulayarak üretim süreçlerine katılan öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırdığını ve mezuniyet öncesinde iş deneyimi kazandığını ifade etti. Ağar, öğrencilerin bu sayede güvenli okul ortamlarında gerçek sektör tecrübesi edindiklerini dile getirdi.

Son dönemde mesleki eğitim alanında önemli gelişmeler yaşandığını aktaran Ağar, özellikle organize sanayi bölgeleri ile okullar arasında kurulan iş birliklerinin bu başarıda etkili olduğunu kaydetti. Geçen yıl gerçekleştirilen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Çalıştayı'nın ardından, mesleki eğitim kurumlarının organize sanayi bölgeleriyle eşleştirildiğini belirten Ağar, firmalarla yapılan iş birlikleri sayesinde staj imkanlarının güçlendirildiğini vurguladı.

Mesleki eğitim merkezlerinin sunduğu imkanlara da değinen Ağar, öğrencilerin kalfalık ve ustalık belgeleri alabildiğini ifade ederek, "9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz 11. sınıfın sonunda kalfalık belgesi, 12. sınıfı tamamladıktan sonra girdikleri sınavlar sonucunda ise ustalık belgesi alabiliyor. Bu belgelerle öğrencilerimiz ister iş piyasasında çalışabiliyor isterlerse kendi iş yerlerini açabiliyor." dedi.

Toplantıda Ağar'a İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan Arslan eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'daki Mesleki Eğitimden 295 Milyon Lira Ciro - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:39
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:55:39. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'daki Mesleki Eğitimden 295 Milyon Lira Ciro - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.