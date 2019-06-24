Samsun'daki sağanağın ardından

Samsun'da etkili olan sağanak sonrası 19 Mayıs ilçesinde oluşan hasarın giderilmesi için çalışma yürütülüyor.

Samsun'da etkili olan sağanak sonrası 19 Mayıs ilçesinde oluşan hasarın giderilmesi için çalışma yürütülüyor.

Kuşkayası, Fındıklı ve Kösedik mahallelerinde sel ve heyelan oluşan bölgelerde belediye ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Çalışmaları inceleyen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ilçede etkili olan sağanak sonrası maddi hasar meydana gelen mahallelerde ilk günden itibaren çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Belediye ekiplerine Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiğini anlatan Topaloğlu, "Birkaç evimizde su baskını yaşanmış olsa da can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz zarar gören tarım ürünlerinin tespitini gerçekleştirirken, Sosyal Yardımlaşma Vakfımız da evlerde oluşan hasarları tespit etti. Bizler de tüm yollarımızı bakıma aldık. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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