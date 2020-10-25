Samsun'dan Almanya ve KKTC'ye doğal taş ihracatı - Son Dakika

Samsun'dan Almanya ve KKTC'ye doğal taş ihracatı

25.10.2020 12:07
Samsun'dan Almanya ve KKTC'ye doğal taş ihracatı, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi granit, andezit, bazalt ve mermerden ürettiği ürünleri Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ihraç etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi granit, andezit, bazalt ve mermerden ürettiği ürünleri Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ihraç etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesine bağlı Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisi'nde doğal taşlardan üretilen şehir estetiğine katkı sağlayan ürünler Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihraç edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ürettikleri kaliteli ürünlerin ve tasarımların iç piyasada tanınır hale geldiğini belirtti.

Bu durumun kendilerine ihracat kapısını araladığını ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"İlk ihracatımızı Kıbrıs ve Almanya'ya gerçekleştirdik. Kıbrıs'a 25 ton, Almanya'ya ise 130 ton merdiven basamağı ihraç ettik. Ürünlerimiz buradaki otel ve villalarda kullanılacak. Samsun adına gurur verici bir durum. Zamanla ihracatımız daha da artacak. Şu an Arap ülkeleri de ilgi gösteriyor. Onların da taleplerini karşılamaya çalışacağız. Önümüzdeki yıl yurt içi satışımızı ve ihracatımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz."

Demir, talepleri karşılamak için tesisin üretime aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Son 1,5 yılda belediye projelerindeki artışla birlikte ürettikleri ürün miktarının da 1,5 katına ulaştığına işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Buna paralel şekilde geçmiş yıllara göre satışımız 2 katına çıktı. Ürün çeşitliliğine gelince son 2 yılda tasarıma büyük önem veriyoruz. Bu yıl 50'den fazla yeni ürün tasarladık. Gelen talep üzerine de tasarım yapıp, ürün çeşidimizi artırıyoruz. Dengeli bir şekilde büyüyoruz. Talepleri karşılamada yetersiz kaldığımız zamanlarda personel sayımızı artırıyoruz. Şu an tam kapasite çalıştığımızda da belediye projelerinin yanı sıra satış ve ihracata cevap verebilecek durumdayız."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğal Taş, Almanya, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan Almanya ve KKTC'ye doğal taş ihracatı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan Hollandalı parlamenter Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi Tekme tokat kavga ettiler! Liseli kızların "sevgili" kavgası kamerada Nihat Hatipoğlu'ndan "Otelinde içki satılıyor" iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız Başına talih kuşu kondu! Bir yıl içinde 2 kere büyük ikramiyeyi kazandı İngiliz polisi bir yıl önce çalınan 26 milyon TL değerindeki Çin vazosunu ele geçirdi Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "terörist" dedi Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti
Erzurum-G.Saray maçı sonrası, Erman Toroğlu hakem Arda Kardeşler'e patladı: Midem bulanıyor Erzurum-G.Saray maçı sonrası, Erman Toroğlu hakem Arda Kardeşler'e patladı: Midem bulanıyor         
12:19
Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee, 78 yaşında hayatını kaybetti Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee, 78 yaşında hayatını kaybetti         
11:14
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı         
10:30
Azerbaycan Dağlık Karabağ için vura vura ilerliyor! Ermenilerin mühimmatları tükendi Azerbaycan Dağlık Karabağ için vura vura ilerliyor! Ermenilerin mühimmatları tükendi         
10:19
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu 'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu         
08:14
Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı         
07:43
Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı         
00:28
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil         
20:11
Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi         
19:16
Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı         
17:55
Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot         
17:31
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 12:30:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'dan Almanya ve KKTC'ye doğal taş ihracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei