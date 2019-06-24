Samsun'dan kısa kısa

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1 saat önce

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

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Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.
Taş, ziyaretinde, çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.
Kavak'ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi konusunda iyileşme gözlemlendiğini belirten Taş, "İlçemizde hayvancılığın ve iyi tarım uygulamasının geliştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda hayvan sağlığı veteriner ve zirai mücadele ekiplerimiz, çiftçilerimize ve hayvan yetiştiricilerimize destek oluyor. Buğday ekili arazileri, meyve bahçelerinde incelemelerde bulunuyoruz." dedi.
İlkbahar dönemindeki yağışın arıcıları ve çiftçileri sevindirdiğini dile getiren Taş, geçmiş yıllara göre daha verimli ve kaliteli ürün beklediklerini kaydetti.
Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay da Taş'a teşekkür ederek, tarım kuruluşları ve çiftçilerinin destekçisi olduğunu ifade etti.
Başkan Özel'den Kaymakam Vekili Arslanargun'a ziyaret
Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Ladik Kaymakamlığı görevini vekaleten yürütmek üzere görevlendirilen Harun Arslanargun'u ziyaret etti.
Arslanargun'a görevinde başarı dileyen Özel, "Belediye olarak ilçemizin kalkınması ve gelişmesi için her zaman kurumlarımızla birlik ve beraberlik içinde olmaya gayret gösteriyoruz. Allah nasip ederse Kaymakamlığımızın da destekleri ile ilçemize güzel hizmetler getireceğiz." diye konuştu.
Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslanargun, Özel'e teşekkür etti.
Arslanargun, "Burada görev yapacağım süre boyunca her zaman halkımızın içinde ve vatandaşlarımızla görüşmeye açık olacağım. Ladikli hemşehrilerim ve kamu kuruluşlarımızla el ele vererek ilçemize yakışır ve değer katan hizmetleri sunacağız." diye konuştu.
Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Dönmez ile Belediye Meclis üyeleri Mehmet Eren, Orhan Yılmaz ve Kadir Akman da bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:12 Kaynak: AA
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