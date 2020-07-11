Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyarıda bulundu.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyarıda bulundu.

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Şenay, yaptığı açıklamada, ilçede Kovid-19 tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildiğini hatırlattı.

Asker uğurlama ile eğlencelerin koronavirüs salgını ile mücadeleyi olumsuz etkilediğine işaret eden Şenay, "Genç yaşlı demeden can kayıplarına sebebiyet veren koronavirüs salgınına karşı devletimiz tarafından mücadele tedbirleri alınmıştır. Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, toplu uğurlama ve benzerlerine hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Otogarı'nda yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının dışında kimse katılamayacaktır." dedi.

Şenay, kısıtlamalara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı kaydetti.

Anız yangını uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçileri anız ve kuru otları yakmamaları konusunda uyardı.

Demir, AA muhabirine, arazideki kuru otlar ve sapların ekonomik değer taşımadığı düşüncesiyle toprakla karıştırılıp gübre yapmak yerine ateşe verildiğini söyledi.

Anız yangının toprağın organik madde miktarı azalttığını, bunun da verimsizliğe yol açtığını vurgulayan Demir, "Çiftçilerimiz önce bitki artıklarını kendi elleriyle yakıp sonra da ekecekleri ürüne fayda sağlasın diye yüzlerce lira karşılığında organik gübre kullanmaktadır. Oysa bitki artıklarının ve toprağın canlılığını yakmadan bu fayda kendiliğinden sağlanabilmektedir." diye konuştu.

İbrahim Engin, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:09 Kaynak: AA

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