Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere, toprak tahlili desteğinden yararlanmaları uyarısında bulundu.

Demir, toprak analizi desteğinin üreticiler için bir fırsat olduğunu belirtti.

Toprak tahlili desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına, yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek verileceğini aktaran Çiftçi, desteklerden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilerin yararlanacağını kaydetti.

Demir, "Bilinçsiz kullanılan gübre hem toprak yapısının bozulmasına hem de israfa neden oluyor. Çiftçilerimiz kendilerine tanınan destekten yararlanmalı. Toprak tahlili yaptırmalı. Toprak tahlili ile çiftçinin tarlasının ihtiyaç duyduğu gübre çeşidi ile dekar başına kullanabileceği gübre miktarı tespit edilmektedir." dedi.

Kaymakam Saygılı'dan fabrika ziyareti

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren Kazan Sanayi İfyıl Termo İklimlendirme Sanayi Fabrikası'nı ziyaret etti.

Ziyaretinde fabrika çalışanlarıyla sohbet eden Saygılı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Fabrikaların bölge ve ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduğunu belirten Kaymakam Saygılı, "İlçemiz sanayileşme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeni fabrikalar kuruluyor. İstihdamda artış oluyor. İşsizlik nedeniyle bu zamana kadar göç veren ilçemiz bu kurulan fabrikalar sayesinde göç almaya başlayacak. Fabrikalar halk tabiriyle işçilerimiz için ekmek teknesi. Hep birlikte esnafımızın da kalkınmasında öneme sahip bu fabrikaların kıymetini iyi bilmeliyiz." dedi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden fabrika yetkilileri, ziyaretin kendileri için manevi yönden önemli bir destek olduğunu belirterek Kaymakam Saygılı'ya teşekkür etti.