Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şahin, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Saygılı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Şahin, Yeniden Refah Partisi kuruluşu teşkilat ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Saygılı, Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı Şahin'e teşekkür etti.

Ziyarete,Yeniden Refah Partisi Kavak İlçe Başkanı Emrullah Genez, teşkilat sorumlusu Hüsamettin Demir ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Samsun Kamu Diş Hekimleri Derneğinden açıklama

Samsun Kamu Diş Hekimleri Derneği Başkanı Umur Yıldız, kamuda çalışan diş hekimlerinin tüm dünyada kabul edilen kriterlere göre, hem en çok yıpranan hem de en çok bulaşıcı hastalık riski altında çalışan meslek grubu olduğunu belirtti.

Yıldız, halkın kamudan aldığı ağız ve diş sağlığı hizmet kalitesini artırabilmek, kamudaki diş hekimlerinin sahadaki sesi olabilmek adına Kamu Diş Hekimleri Derneği'ni kurduklarını söyledi.

Türkiye Kamu Diş Hekimleri olarak, yüksek risk altında, en nitelikli kamu hizmetini vermeye gayret ettiklerini belirten Yıldız, "Kamudaki 12 bin diş hekiminin yaklaşık 7 bin 500'ü sahada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında filyasyon ve numune alma gibi görevlerde canla başla çalışıyor. Meslek olarak tüm arkadaşlarımız ağır bulaş riski ve nöbet yükü altında." dedi.

Salgın şartlarında bile mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını vurgulayan Yıldız, "Gerek sürüntü alma ve filyasyonda, gerekse Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı rehber doğrultusunda kurumlarımızda acil ve zorunlu tedavileri gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." diye konuştu.