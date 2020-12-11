Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

11.12.2020 15:57
Samsun'dan kısa kısa, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şahin, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şahin, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Saygılı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Şahin, Yeniden Refah Partisi kuruluşu teşkilat ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Saygılı, Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı Şahin'e teşekkür etti.

Ziyarete,Yeniden Refah Partisi Kavak İlçe Başkanı Emrullah Genez, teşkilat sorumlusu Hüsamettin Demir ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Samsun Kamu Diş Hekimleri Derneğinden açıklama

Samsun Kamu Diş Hekimleri Derneği Başkanı Umur Yıldız, kamuda çalışan diş hekimlerinin tüm dünyada kabul edilen kriterlere göre, hem en çok yıpranan hem de en çok bulaşıcı hastalık riski altında çalışan meslek grubu olduğunu belirtti.

Yıldız, halkın kamudan aldığı ağız ve diş sağlığı hizmet kalitesini artırabilmek, kamudaki diş hekimlerinin sahadaki sesi olabilmek adına Kamu Diş Hekimleri Derneği'ni kurduklarını söyledi.

Türkiye Kamu Diş Hekimleri olarak, yüksek risk altında, en nitelikli kamu hizmetini vermeye gayret ettiklerini belirten Yıldız, "Kamudaki 12 bin diş hekiminin yaklaşık 7 bin 500'ü sahada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında filyasyon ve numune alma gibi görevlerde canla başla çalışıyor. Meslek olarak tüm arkadaşlarımız ağır bulaş riski ve nöbet yükü altında." dedi.

Salgın şartlarında bile mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını vurgulayan Yıldız, "Gerek sürüntü alma ve filyasyonda, gerekse Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı rehber doğrultusunda kurumlarımızda acil ve zorunlu tedavileri gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." diye konuştu.

Refah Partisi, Salih Şahin, Samsun, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AB Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı, Yunan muhalefeti deliye döndü: Ulusal çıkarlarımızı koruyamıyorsunuz Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı 'Süt kazanında banyo' skandalında yeni gelişme: Takipsizlik başvurusunda bulunuldu Şeker ve çikolatayla kandırmış! Küçük çocuğu istismar ettiği anları telefonuna kaydeden sapık 31 yıl hapis cezası aldı 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan, ölümden döndüğünü ilk kez anlattı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi
Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor         
16:07
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi negatife döndü TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi negatife döndü         
15:44
Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
15:17
Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti! 7'si halen tedavi görüyor Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti! 7'si halen tedavi görüyor         
14:48
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "AK Partililer aşı olmaya başladı" iddiasıyla ilgili açıklama: Çin'de eczanede satılıyor, isteyen alır yaptırır         
14:30
Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor         
14:17
Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması         
13:34
İstanbul'da zabıta turist oldu; taksicilere ceza yağdı İstanbul'da zabıta turist oldu; taksicilere ceza yağdı         
13:19
Çalışmalar hızla sürüyor! Halkalı-Kapıkule arası yolcu trenleri için 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek Çalışmalar hızla sürüyor! Halkalı-Kapıkule arası yolcu trenleri için 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek         
12:49
Annesini korumak için babasını öldürmüştü! Talihsiz gencin beraatine karar verildi Annesini korumak için babasını öldürmüştü! Talihsiz gencin beraatine karar verildi         
12:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor         
12:05
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı         
10:31
29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor 29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor         
08:47
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 16:15:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei