Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

14.01.2021 16:09
Samsun'dan kısa kısa, System.String[]

DEVA Partisi Kavak İlçe Teşkilatı, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

DEVA Partisi Kavak İlçe Teşkilatı, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

DEVA Partisi 1. Olağan Kongresinde başkanlığına seçilen Üzeyir Başkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Saygılı'yı makamında ziyaret etti.

Başkaya, Kavak ilçesi ve halkının menfaati için yapılacak her proje ve etkinlikte görev almaya ve hizmet etmeye hazır olduklarını söyledi.

Saygılı da Başkaya ve yönetimine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ladik Belediyesine yeni atık toplama aracı tahsis edildi

Sıfır Atık Projesi kapsamında Ladik Belediyesine yeni atık toplama aracı tahsis edildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, yeni atık toplama aracının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tahsis edildiğini söyledi.

Özel, Sıfır Atık Projesinin pilot ilçesi Ladik'e kazandırılan yeni atık toplama aracı ve konteynerleri ile daha önce Akpınar, TOKİ ve Hacı Ali Pınarı mahallelerinde toplanan atıkların tüm merkez mahallelerde, planlanan günlerde ve saat aralıklarında görevli personel eşliğinde toplanacağını açıkladı.

Sıkıştırmalı yeni atık aracının ve konteynerlerinin Ladik'e kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Özel, "İlçemizde 4 atık toplama aracı ile 270 konteyneri bulunuyor. Şu anda 3 mahallemizde devam eden çalışmalarımıza bir-iki gün içinde ilçe merkezimizde bulunan 11 mahallede başlayacağız. İlçemize hayırlı olsun. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Çiğdem Karaaslan'a, Samsun Milletvekillerimize, bakanlık yetkililerine Ladik adına teşekkür ederim." dedi.

Kavak'ta sokak hayvanları için bakım ve beslenme sahası faaliyete geçti

Kavak'ta sokak hayvanları için "Çözüm Sensin" projesi kapsamında kurulan bakım ve beslenme sahası faaliyete geçti.

Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Gül İstanbullu, sokak hayvanları için Kavak Belediyesi tarafından tahsis edilen araziye bakım ve beslenme sahası kurduklarını söyledi.

Alanın 100 köpek kapasiteli olduğunu anlatan İstanbullu, "Sokak hayvanları bize Rabbimin emanet ettiği dilsiz can dostlarımızdır. Özellikle kırsal kesimden ilçe merkezine bırakılan köpek yavruları daha birkaç aylıkken telef oluyor. Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği olarak bu hayvanların yaşamlarını sürdürmesi için bakım ve besleme sahası açtık. Şu anda hayvan sayımız 40 oldu." diye konuştu.

Bazı kişilerin gizlice alana köpek yavrusu bıraktığını dile getiren İstanbullu, "Bu hayvanlardan diğerlerine bulaşabilecek hastalıklar olabilir. Sahaya bizden habersiz hayvan bırakmamalarını rica ediyorum. Bakım ve beslenme sahamızdaki hayvanlar için Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından mama desteğinde bulunuldu. Kendilerine teşekkür ederim. Aynı desteği Kavak Belediyesi ve diğer kamu kuruluşları ile şirket ve vatandaşlarımızdan da bekliyorum. İsteyen vatandaşlarımız buradan istediği hayvanı da sahiplenebilir." ifadelerini kullandı.

Hisarcık, Samsun, Ladik, Kavak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti Evde Tek Başına'nın oyuncusu Macaulay Culkin, "Donald Trump'ın sahnesi filmden çıkarılsın" kampanyasına destek verdi Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı 13 bin kilometre yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle telef edilecek Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu öğrenildi
Gaziantep FK'dan ayrılan Sumudica, yeni takım çalıştırmak için sezon sonunu işaret etti Gaziantep FK'dan ayrılan Sumudica, yeni takım çalıştırmak için sezon sonunu işaret etti         
16:39
Rekor üstüne rekor kırıyor! Vatandaşın dövize yatırdığı para dudak uçuklattı Rekor üstüne rekor kırıyor! Vatandaşın dövize yatırdığı para dudak uçuklattı         
16:24
Ortaokullu iki kuzen hurdacıdan topladıkları malzemelerle kendi araçlarını yaptı Ortaokullu iki kuzen hurdacıdan topladıkları malzemelerle kendi araçlarını yaptı         
16:06
Gelinin 'Bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'Bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı         
15:09
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı         
14:28
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması         
13:17
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi         
12:57
Ünlü oyuncu Tammin Sursok Ünlü oyuncu Tammin Sursok "Kocam koronaya yakalandı" diyerek gözyaşlarına boğuldu         
12:50
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi         
11:43
İngiltere hastanelerdeki yükü azaltmak için hastaları otellere yerleştirecek İngiltere hastanelerdeki yükü azaltmak için hastaları otellere yerleştirecek         
10:58
Jennifer Lopez'in kusursuz fiziğini nasıl koruduğu belli oldu Jennifer Lopez'in kusursuz fiziğini nasıl koruduğu belli oldu         
10:25
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 16:52:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei