Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

DEVA Partisi Kavak İlçe Teşkilatı, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

DEVA Partisi 1. Olağan Kongresinde başkanlığına seçilen Üzeyir Başkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Saygılı'yı makamında ziyaret etti.

Başkaya, Kavak ilçesi ve halkının menfaati için yapılacak her proje ve etkinlikte görev almaya ve hizmet etmeye hazır olduklarını söyledi.

Saygılı da Başkaya ve yönetimine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ladik Belediyesine yeni atık toplama aracı tahsis edildi

Sıfır Atık Projesi kapsamında Ladik Belediyesine yeni atık toplama aracı tahsis edildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, yeni atık toplama aracının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tahsis edildiğini söyledi.

Özel, Sıfır Atık Projesinin pilot ilçesi Ladik'e kazandırılan yeni atık toplama aracı ve konteynerleri ile daha önce Akpınar, TOKİ ve Hacı Ali Pınarı mahallelerinde toplanan atıkların tüm merkez mahallelerde, planlanan günlerde ve saat aralıklarında görevli personel eşliğinde toplanacağını açıkladı.

Sıkıştırmalı yeni atık aracının ve konteynerlerinin Ladik'e kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Özel, "İlçemizde 4 atık toplama aracı ile 270 konteyneri bulunuyor. Şu anda 3 mahallemizde devam eden çalışmalarımıza bir-iki gün içinde ilçe merkezimizde bulunan 11 mahallede başlayacağız. İlçemize hayırlı olsun. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Çiğdem Karaaslan'a, Samsun Milletvekillerimize, bakanlık yetkililerine Ladik adına teşekkür ederim." dedi.

Kavak'ta sokak hayvanları için bakım ve beslenme sahası faaliyete geçti

Kavak'ta sokak hayvanları için "Çözüm Sensin" projesi kapsamında kurulan bakım ve beslenme sahası faaliyete geçti.

Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Gül İstanbullu, sokak hayvanları için Kavak Belediyesi tarafından tahsis edilen araziye bakım ve beslenme sahası kurduklarını söyledi.

Alanın 100 köpek kapasiteli olduğunu anlatan İstanbullu, "Sokak hayvanları bize Rabbimin emanet ettiği dilsiz can dostlarımızdır. Özellikle kırsal kesimden ilçe merkezine bırakılan köpek yavruları daha birkaç aylıkken telef oluyor. Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği olarak bu hayvanların yaşamlarını sürdürmesi için bakım ve besleme sahası açtık. Şu anda hayvan sayımız 40 oldu." diye konuştu.

Bazı kişilerin gizlice alana köpek yavrusu bıraktığını dile getiren İstanbullu, "Bu hayvanlardan diğerlerine bulaşabilecek hastalıklar olabilir. Sahaya bizden habersiz hayvan bırakmamalarını rica ediyorum. Bakım ve beslenme sahamızdaki hayvanlar için Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından mama desteğinde bulunuldu. Kendilerine teşekkür ederim. Aynı desteği Kavak Belediyesi ve diğer kamu kuruluşları ile şirket ve vatandaşlarımızdan da bekliyorum. İsteyen vatandaşlarımız buradan istediği hayvanı da sahiplenebilir." ifadelerini kullandı.