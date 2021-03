Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, ilçede açık bulunan konaklama tesislerini denetledi.

Denetimlerde, denetim ekibinde bulanan polis ve zabıta tarafından uyarıcı levhalar, dezenfektan, otel girişinde HES kodu sorgusunun yapılıp yapılmadığı gibi Kovit-19 tedbirleri incelendi.

Kaymakam Yılmaz bir an evvel normalleşmenin tamamlanması için toplumun her kesiminin kurallara sıkı sıkıya uyması gerektiğini belirterek, "Maalesef vaka sayıları artış göstermekte. Bunun önüne geçmek ve bir an evvel normal hayata geçmemiz için toplum olarak bir bütün halinde hareket etmeliyiz. Bu iş sadece toplumun bir kısmının kurallara uyması ile olmuyor. Herkesin iş yerinde ve sektörlerinde almaları gereken tedbirlere uyması önemli. Halkımızda bizlerin ve esnafımızın bu mücadelesine maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları şart." dedi.

Kavak'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Kavak ilçesinin yüksekleri mart ayında beyaza büründü.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece yarısından itibaren yerini kara bıraktı.

Yüksek yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kavak'ta "Benim Rengim Mavide" Kampanyasına tam destek

Kavak ilçesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla sessiz kaldı.

Görevi gereği dışarı çıkmaktan muaf tutulan bazı vatandaşlar da ilçede aralıklarla görülen yağmur ve kar yağışı nedeniyle evlerinde kaldı. Yine iş yerlerini açma kısıtlamasından muaf olan pek çok esnaf iş yerlerini açmadı.

Polis ve zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara, kısıtlamalara uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaymakamı Ömer Saygılı, Kovid-19 risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında bulunan Samsun'da, Kovid-19 vakalarının azaltılması amacıyla Valilik tarafından başlatılan "Benim Rengim Mavide" Kampanyasına tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe halkından tam destek geldiğini kaydetti.