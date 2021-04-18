Samsun Eti Bakır, yılda 750 milyon doların yurt dışına gitmesine engel oluyor - Son Dakika

Samsun Eti Bakır, yılda 750 milyon doların yurt dışına gitmesine engel oluyor

18.04.2021 11:33
Samsun Eti Bakır, yılda 750 milyon doların yurt dışına gitmesine engel oluyor, System.String[]

Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır AŞ Samsun İşletmesi, ürettiği elektrolitik bakır ile yaklaşık 750 milyon dolarlık olası ithalatın önüne geçiyor.

Cengiz Holding bünyesindeki Eti BakırSamsun İşletmesi, ürettiği elektrolitik bakır ile yaklaşık 750 milyon dolarlık olası ithalatın önüne geçiyor.

Cengiz Holding'den yapılan açıklamaya göre, Holding bünyesindeki Eti Bakır AŞ Samsun İşletmesi, bakır madeni başta olmak üzere maden kaynaklarını sürdürülebilir gelişme çerçevesinde değerlendirip kurumsal bilgi birikimini yeni teknolojilerle destekleyerek standartlara uygun, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüp ülke refahına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Türkiye'nin değerli bakır yataklarından çıkarılan bakır cevherleri Eti Bakır AŞ Samsun İşletmesi'nde işlenerek ülke ekonomisine daha fazla katma değer yaratabilmek için yoğun çaba sarf ediliyor. Eti Bakır AŞ Samsun İşletmesi, sahip olunan bakır rezervlerinin etkili bir şekilde değerlendirilmesi kapsamında bakırın nihai ürün haline getirilmesi sürecinde üstlendiği görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışıyor.

Türkiye'de cevherden bakır üreten tek işletme

Uzun yıllar bir kamu kuruluşu olarak faaliyet gösteren işletme, 2004 yılında Eti Bakır AŞ tarafından devralındı. Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır AŞ Samsun İşletmeleri, Karadeniz Bölgesi'ndeki bakır cevheri yataklarının değerlendirilip bakır üretmek amacıyla kurulmuş olup halihazırda Türkiye'de cevherden bakır üreten tek işletme konumunda bulunuyor.

Bakır temininde yüzde 90 dışa bağımlı olan Türkiye'de 500 bin ton katot bakır tüketilirken, Eti Bakır AŞ Samsun İşletmesi'nde bu değerli metal ülke sanayicisine sunularak yaklaşık 750 milyon doların ithalat yoluyla yurt dışına gitmesinin önüne geçiliyor.

Türkiye'de yaklaşık 150 bin ton civarında katot bakır üretilmekle birlikte burada cevherden üretim gerçekleştiren "ilk ve tek" firma Cengiz Holding bünyesindeki Samsun Eti Bakır olarak öne çıkıyor. Bu amaçla işletmede, mevcut durumda yıllık 400 bin ton bakır konsantresi işlenerek LME Grade A spesifikasyonlarına sahip 70 bin ton katot bakır üretiliyor ve bunun yanında yıllık 600 bin ton sülfürik asit ve 600 bin ton gübre üretiliyor. Ayrıca, yeni kurulacak olan liman işletmeleri, fosforik asit ve gübre tesisleri ile birlikte işletmenin üretim kapsamı daha da genişleyecek.

Binlerce kişiye iş imkanı sağlıyor

İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 2016 yılında 254. sırada yer alan Eti Bakır AŞ bugün Samsun, Küre, Murgul, Halıköy ve Espiye işletmelerinde toplam 2 bin 500 kişi doğrudan çalışıyor ve buna dolaylı istihdam eklendiğinde sayı 10 bine kadar yükseliyor.

Tüm bu süreçte çalışanlara verilen sürekli gelişime yönelik eğitimler sayesinde nitelikli iş gücünün artırılması konusunda da önemli katkılar sağlanırken, çalışma süresi boyunca işletme ve bakım için gerekli ekipmanların önemli bir bölümü bölgeden sağlanmakta olup bölge ekonomisine katkıda bulunuluyor.

İşletmenin devralınmasıyla sürekli iyileştirme felsefesi ile birlikte önemli iyileştirme çalışmaları başlatılmış ve bu sayede işletmedeki üretim verimliliğinin artırılması, ürün kalitesinin yükseltilmesi ve bunlara paralel olarak işletmedeki prosesler sonucunda alıcı ortama verilen çevresel kirleticilerin mevzuatla uyumunun sağlanması hedeflendi. Yapılan çalışmalarda, ulusal mevzuatların yanında en iyi uygulanabilir teknikler ve AB direktifleri de göz önünde bulunduruldu.

Çevresel yatırımlar kapsamında atık su arıtma tesisleri, baca gazı arıtma tesisi, düzenli atık depolama tesisleri oluşturularak Çevre Kanunu kapsamında belirtilen tüm şartlar yerine getirildi. Bu doğrultuda Çevre İzin ve Lisans Belgesi ve Sıfır Atık Belgesi alındı.

Tüm bu çalışmalar sonucunda işletme, uluslararası standartlarda faaliyet gösteren işletme ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 entegre yönetim sistemi belgelerine sahip oldu.

Cengiz holding, Eti Bakır, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun Eti Bakır, yılda 750 milyon doların yurt dışına gitmesine engel oluyor - Son Dakika Ekonomi


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