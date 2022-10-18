Samsun gündem haberleri | Tekkeköy'ün tarihi ve turistik mekanları "Tekkeköy Gezi Haritası" ile tanıtılacak - Son Dakika
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Samsun gündem haberleri | Tekkeköy'ün tarihi ve turistik mekanları "Tekkeköy Gezi Haritası" ile tanıtılacak

18.10.2022 17:48
Samsun gündem haberleri | Tekkeköy'ün tarihi ve turistik mekanları "Tekkeköy Gezi Haritası" ile tanıtılacak

Samsun haber... Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tarihi ve turistik yerler "Tekkeköy Gezi Haritası" ile dijitale taşındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tarihi ve turistik yerler "Tekkeköy Gezi Haritası" ile dijitale taşındı.

Tekkeköy Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce ilçedeki tarihi ve turistik mekanların bilinirliğini artırmak amacıyla bir çalışma yapıldığı belirtildi.

Tarım ve sanayinin yanında tarihi, doğası ve kültürel değerleriyle de öne çıkan ilçenin turistik mekanları oluşturulan "Tekkeköy Gezi Haritası"nda bir araya getirildi. İlçede 26 mekanın fotoğraflarının yer aldığı haritada, her biri için birer karekod yer alıyor. Karekodlar telefon kamerasıyla okutulduğunda ise ilgili mekanın haritadaki konumu, ulaşım güzergahı ve tanıtım videosuna yönlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçenin tarihi, doğası ve eşsiz güzellikleriyle ülkenin nadide ilçelerinden biri olduğunu vurguladı.

Mağaraları, arkeoloji vadisi, camileri ve kiliseleri ile ilçenin bir açık hava müzesi olduğunu ifade eden Togar, ilçenin piknik ve mesire alanları, doğası ve yeşiliyle insanın ruhunu dinlendiren mekanlara da sahip olduğunu anımsatarak. "İlçemizin denizin mavisi ile yeşili buluşturan yükseltisinde ferah nefes alıyoruz. Kültürel zenginliklerimiz ve doğal güzelliklerimiz zihnimizde esintiler oluşturuyor. Bizim ilçemizde yaşadığımız bu güzellikleri herkeste görsün istiyoruz. Bu özellikleriyle ilçemizin turizme hitap edebilecek bir potansiyeli bulunuyor. Bu anlamda bir kültür ve tarih rehberi olarak Tekkeköy Gezi Haritası'nı oluşturduk. Halkımızın Tekkeköy'ün tarihi mekanlarına ulaşımı bu haritayla daha da kolaylaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ramazan Cengiz de Tekkeköy'ün tarihi ve turistik yerlerine halkımızın daha rahat ulaşabilmesi için Tekkeköy Gezi Haritası'nı hazırladıklarını belirtti.

Cengiz, "Tekkeköy ilçesi sadece sanayisi ve tarımı ile değil, tarihi ve kültürel yerleriyle de öne çıkabilecek bir ilçe. Bunların başında arkeoloji vadisi, kurşunlu şelalesi, anıt ağacı, Şeyh Zeynüddin Camii gibi birçok camisi ve kilisesi mevcut. Biz bunların hepsini "Tekkeköy Gezi Haritası" adı altında birleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Tekkeköy, Hisarcık, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun gündem haberleri | Tekkeköy'ün tarihi ve turistik mekanları 'Tekkeköy Gezi Haritası' ile tanıtılacak - Son Dakika

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