Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç: "Salgında yeni sağlık yatırımları hayat kurtarıcı rol üstlendi" - Son Dakika

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, yeni sağlık yatırımlarının hayat kurtarıcı rol üstlendiğini söyledi.

Oruç, yeni hizmete giren Vezirköprü Devlet Hastanesi ile Ağız Diş Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Türkiye'de ve Samsun'da, Sağlık Bakanlığının kesintisiz sürdürdüğü sağlık yatırımlarının öneminin ve hayat kurtarıcı rolünün, salgın döneminde bir kez daha görüldüğüne işaret eden Oruç, "Her yeni sağlık tesisi koronavirüsle mücadelede önemli bir üs, önemli bir direnç noktası haline geldi." dedi.

"Samsun'da her hastanemizin kendisine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiği bu dönemde kent merkezindeki hastanelerimizin yanında, Samsun'da son yıllarda tamamlanan Vezirköprü, Çarşamba, Bafra ve Terme Devlet Hastanelerimiz de artan servis ve yoğun bakım yatak sayılarıyla oldukça kritik bir rol üstlendiler." ifadesini kullanan Oruç, şöyle devam etti:

"Bu hastanelerimizden kasım ayında hizmete giren 200 yataklı yeni Vezirköprü Devlet Hastanemiz, hasta sayısının artış gösterdiği bir dönemde hizmete girerek hem il merkezindeki sağlık tesislerimizi, hasta yükünü paylaşarak destekledi hem de sağlık çalışanlarımızın özverili çalışması sayesinde koronavirüse karşı adeta Vezirköprü'ye kalkan oldu, Vezirköprülüleri virüse karşı korudu, onları hayatta tuttu."

Oruç, zor bir dönemde hizmete giren ve 46 gündür açık olan hastanenin salgına rağmen 25 bin civarı hastaya tedavi imkanı sunduğunu vurguladı.

Hastalardan 180'inin ameliyathane, 200'e yakınının yoğun bakım, 700'e yakınının ise servis koşullarında sağlık hizmeti aldığını belirten Oruç, "Yani sağlık çalışanlarımız hem Kovid 19'a karşı mücadele etti, hem de normal hastalarımızın tedavi hizmetlerini aksatmadan sürdürmeye çalıştı. Onların koronavirüse karşı gösterdikleri, güçlü direnç olmasaydı, virüse karşı başarılı olmamız düşünülemezdi." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Oruç, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte herkese düşen sorumluluk, kurallara uyum noktasında tereddüt göstermeyerek bu büyük mücadelenin boşa gitmesine izin vermemek olacaktır. Bugün haritaların yeşile dönüp her şeyin düzelmesi bizi rahatlatmamalı. Kurallara uymamamız durumunda virüsün ne kadar hızlı güçlenip sevdiklerimizden bizi ayırabildiğini asla unutmamalıyız. Bu acıyı bir kez yaşadık. Tekrarına asla izin vermeyelim. Sağlık Bakanlığımızın ilimizdeki sağlık yatırımları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni hastanelerimiz de peş peşe hizmete girecek. Samsunlulardan tek isteğimiz bu güçlü sağlık altyapısına önlemlere uyarak destek olmaları. İnşallah güzel günlerle aramızda sadece birkaç ay kaldı. Biraz daha mücadele, biraz daha sabır, hepimizin ihtiyacı olan tek şey budur."