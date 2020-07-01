Samsun plajlarında pandemi önlemi - Son Dakika

Samsun plajlarında pandemi önlemi

Samsun plajlarında pandemi önlemi Samsun Büyükşehir Belediyesi, sahillerdeki plaj ve yürüyüş yollarını 24 saat temiz tutuyor.

Samsun plajlarında pandemi önlemi

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SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi, sahillerdeki plaj ve yürüyüş yollarını 24 saat temiz tutuyor. İşletilen sosyal tesislerde ve kafeteryalarda ise sıkı önlemler uyguluyor.

Karadeniz Bölgesi'nin en uzun sahil ve plajlarının bulunduğu Samsun'da, havaların ısınmasıyla birlikte büyük yoğunluk yaşanıyor. Bisiklet tutkunlarının yanı sıra, oyun parklarında çocukların ve yürüyüş yapan ebeveynlerin en gözde yeri olan Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yoğunluk Büyükşehir Belediyesi ekiplerini de harekete geçirdi. Adnan Menderes Bulvarı ile Sahil Caddesi'nde 21 kafeterya ve 1 düğün salonu işleten Büyükşehir Belediyesi, saha temizliği, hijyen çalışmaları ve sosyal tesislerinde gerekli tedbir ve önlemleri alıyor.

Ekipler 05.00'te mesaiye başlıyor

Atakum sahil şeridindeki temizlik ve hijyen çalışmaları hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm A.Ş. Genel Müdürü Musa İlkay Güler, 95 personelle 24 saat hizmet verdiklerini belirtti. Güler, "Halkımıza en iyi hizmeti vermek adına tüm imkanlarımızı ve gücümüzü seferber ederek hizmetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz saat 05.00'te mesaiye başlıyor. Mıntıka temizliğinde kumsalları, yeşil alanları ve yürüyüş yollarını atık ve çöplerden arındırarak kullanıma hazır hale getiriyoruz. Ardından sulama tankerlerimiz ile ortak kullanım alanlarını yıkıyoruz. Tuvaletler ve duş kabinleri ise anlık olarak dezenfekte ediyoruz. Bunun yanında halk plajlarımız her hafta, mavi bayraklı plajlarımız ise 3 günde bir araçlı kumsal eleme makinesiyle eleyerek, makinenin girmediği yerleri ise el yordamıyla temizliyoruz. Vatandaşlarımız virüsten korkmadan tesislerimize, çocuk oyun alanlarına ve yürüyüş parkurlarına gönül rahatlığı ile gelebilir, imkanlardan ve hizmetlerden yararlanabilir" diye konuştu.

Tesislerde pandemi hassasiyeti

22 tesiste uyguladıkları korona virüs tedbirlerine de değinen Genel Müdür Musa İlkay Güler, "Salgına karşı tesislerimizde gerekli tüm tedbirleri aldık. İlk olarak uyarı afişlerimizi astık ve personellerimizi eğittik. Personellerimizin düzenli olarak ateşlerini ölçerek takipleri yapıyoruz. Bu takipleri günlük ateş takip çizelgelerine işliyoruz. Ayrıca günlük kişisel hijyen koruyucu takip çizelgeleri de tutulmaktadır. Maskeleriyle gelen müşterilerimize tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uyguluyoruz. Ayak basmalı el dezenfektan üniteleri kullandırıldıktan sonra da içeri alıyoruz. Kafeteryalarımızdaki genel kullanım alanlarımız, herkesin görebileceği şekilde sosyal mesafe planına göre dizayn edilmiştir. Müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, geniş salonların farklı yerlerinde el antiseptiği bulunduruyoruz. Oturma grupları, masalar, sandalyeler ve şezlonglarımızı da dezenfekte ettikten sonra kullanıma sunuyoruz. Özetle pandemi süreci sebebiyle tüm kurallara harfiyen uyuyor ve hassasiyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun plajlarında pandemi önlemi - Son Dakika

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