Tekkeköy Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri de "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve motosiklet hırsızlığı suçundan aranan C.İ'yi Kirazlık Mahallesi Karayemiş Sokak'ta gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tekkeköy, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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