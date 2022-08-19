Sulama göletinde metan gazı faciası! 3 kardeş can verdi - Son Dakika
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Sulama göletinde metan gazı faciası! 3 kardeş can verdi

19.08.2022 10:00

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde girdikleri kuyuda metan gazından zehirlenen 3 kardeş yaşamını yitirdi. Kurtarma çalışmalarında gazdan etkilenen 2 itfaiye eri ise tedavi altına alındı. İşte detaylar...

Samsun'da bulunan sulama göletinden kanallara su verilmesini sağlayan vanaların yer aldığı kuyuya giren Enes Turan'ın (24) çıkmaması üzerine ağabeyleri Osman (40) ve Sadi Turan (39) da kuyuya indi.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Aradan uzun süre geçmesine rağmen 3 kardeşin de geri dönmemesi üzerine yakınları itfaiyeye haber verdi. Kuyuya inen itfaiye ekipleri, metan gazından zehirlenen kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İTFAİYE ERLERİ DE ETKİLENDİ

Çalışmalar sırasında kuyudaki gazdan etkilenen itfaiye erleri Adem Karaman ve Mustafa Ev de Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Vezirköprü, Enes Turan, Samsun, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama göletinde metan gazı faciası! 3 kardeş can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sulama göletinde metan gazı faciası! 3 kardeş can verdi - Son Dakika
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