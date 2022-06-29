Samsun Üniversitesi Kavak MYO'da mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Samsun Üniversitesi Kavak MYO'da mezuniyet töreni düzenlendi

29.06.2022 16:32
Samsun Üniversitesi Kavak MYO'da mezuniyet töreni düzenlendi

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Hava muhalefeti nedeniyle düğün salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kavak Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bilal Sungur, burada yaptığı konuşmada, okuldaki bölümlerle eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bölüm birincilerinin konuşmalarının ardından tören, mezun olan 70 öğrenciye belgelerinin verilmesi ve öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla son buldu.

Törene Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Müftüsü Yakup Belen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile öğrenciler ve yakınları katıldı.

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Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Üniversitesi Kavak MYO'da mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

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