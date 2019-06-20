Son Dakika Haberleri: Samsun Valiliği'nden plaj açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Samsun Valiliği'nden plaj açıklaması

36 dakika önce

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, Çatalçam Polis Okulu ve Taflan Un Fabrikası olarak ifade edilen iki adet halk plajının halkın kullanımına açıldığını açıkladı.

Samsun Valiliği'nden plaj açıklaması, System.String[]
SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, Çatalçam Polis Okulu ve Taflan Un Fabrikası olarak ifade edilen iki adet halk plajının halkın kullanımına açıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çatalçam Polis Okulu ve Taflan Un Fabrikası olarak ifade edilen halk plajlarında Samsun Büyükşehir Belediyesince (SASKİ Genel Müdürlüğü) temizlik çalışmalarının yapılması ve bu çalışmalar sonuçlanana kadar plajların geçici olarak halkın kullanımına kapatılması kararının 11 Haziran tarihinde Valilik internet sitesinden kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.

2 plaj da kullanıma uygun

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı SASKİ Genel Müdürlüğü'nün Çatalçam Polis Okulu ve Taflan Un Fabrikası olarak ifade edilen halk plajlarında temizlik çalışmalarını yaptığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün ise her iki halk plajından 12-17 Haziran tarihlerinde ayrı ayrı aldığı izleme numuneleri sonuçlarının "Mavi Bayrak ve yüzme suyu için" sınır değerlerinin görüldüğünün belirtildiği açıklamada, "Söz konusu analiz sonuçları https://yuzme.saglik.gov.tr/adresinde yayımlanmaktadır. Sonuç olarak Çatalçam Polis Okulu ve Taflan Un Fabrikası olarak ifade edilen iki adet halk plajının halkın kullanımına açılması uygun olup, ilimizdeki plajlar hakkında bilgilere https://yuzme.saglik.gov.tr/ (Yüzme Suyu Takip Sistemi) adresinden ulaşılabilmektedir" denildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:32 Kaynak: İHA
Polis, Çatalçam, Samsun Valiliği, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuş iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Kadınlar kaçarken evdeki adam balkondan atladı Üniversiteli kızlara cinsel taciz şüphelisi: Eşim gidince boşluğa düştüm ABD'de robot polis ilk devriyesine çıktı Üniversiteli kızlara cinsel organını gösteren sapıktan iğrenç savunma: Karım gidince boşluğa düştüm

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:08:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun Valiliği'nden plaj açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]