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Samsun Valisi Dağlı: "Samsun'da 8 sınıf Kovid-19 dolayısıyla kapalı" - Son Dakika

Samsun Valisi Dağlı: "Samsun'da 8 sınıf Kovid-19 dolayısıyla kapalı"

29.11.2021 13:23

Samsun Valisi Dağlı: "Samsun'da 8 sınıf Kovid-19 dolayısıyla kapalı" "Okul Merkezli Gelişim Benim Okulum Projesi", "Kardeş Okul Projesi Günebakan Okullar Projesi" ve "İmece Projesi" tanıtıldı Samsun Valisi Doç. Dr.

Samsun Valisi Dağlı: "Samsun'da 8 sınıf Kovid-19 dolayısıyla kapalı"

"Okul Merkezli Gelişim Benim Okulum Projesi", "Kardeş Okul Projesi Günebakan Okullar Projesi" ve "İmece Projesi" tanıtıldı

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, şu anda Samsun'da 8 sınıfın korona virüsü (Kovid-19) dolayısıyla eğitime kapatıldığını söyledi.

Valilik himayesinde Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan projeler ile eğitimin kalitesinin ve niteliğinin artırılması, kamu tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Bugün Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda "Okul Merkezli Gelişim Benim Okulum Projesi", "Kardeş Okul Projesi Günebakan Okullar Projesi" ve "İmece Projesi" tanıtımı gerçekleştirildi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

"260 binin üzerinde öğrencisi bulunan ilimizde 8 tane şu anda kapalı sınıfımız var"

8 sınıfın Kovid-19 dolayısıyla kapalı olduğuna değinen Vali Zülkif Dağlı, "1,5 yıldır çocuklarımız, istediğimiz düzeyde eğitimi, yüz yüze eğitim bağlamında alamadı. Biz de bunu çok seri bir şekilde kapatmak suretiyle çocuklarımızın gelişmesine hep birlikte katkıda bulunmak durumundayız. İyi haber korona virüs salgınından sonra okullarımız açıldı. Okullarımızda şu an Kovid-19 açısından afaki bir durum olmaması sevindirici. 260 binin üzerinde öğrencisi bulunan ilimizde 8 tane şu anda kapalı sınıfımız var. Bu da çok fazla bir sayı değil. Temennimiz hiçbir sınıfımızın kapalı olmaması. Aldığımız tedbirler ile gerek okullarımızda gerek çevremizde gerek kurumlarımızda gerekse velilerimizin aldığı tedbirlerle inşallah hep birlikte sağlayacağız" dedi.

"Proje bazlı çalışmaları önemsiyoruz"

Eğitimin gelişmesi anlamındaki projelere önem verdiklerini dile getiren Vali Dağlı, "Proje bazlı çalışmayı önemsiyoruz. Bu çalışmaları arttırmak ve geliştirmek durumundayız. İlk projemiz 'Okul Bazlı Gelişim Projesi'. Burada amacımı hiçbir eğitim arkadaşımıza ek fazla külfetler yüklemek değildir. Bunlar okul bazlı projelerdir. Okulların fiziki ve imkan açısından daha da güzelleştirilmesi bazlıdır. Bu proje ile sınıfların, okulların, koridorların iyileşmesi, kodlama atölyelerinin yapılması gibi iyileştirmeler yapılması hedefleniyor. 'Kardeş Okul Projesi'nde ise bu başka bir okula yardım yapma projesi değil. Amacımız; okullar arasında iş birliğini arttırmak ve tecrübeyi paylaşmak. 'İmece Projesi' kapsamında malzeme paylaşım modülü adı altında uygulayacağız. Hiçbir şeyi israf etmemeliyiz. Bir okulumuz için fazla olan malzeme başka bir okul için çok önemli bir gereksinim olabilir. Bu manada bu projeyi de önemsiyoruz. Eğitim yatırımlarımız devam ediyor. Bizim okul öncesi eğitimde biraz daha hızlanmamız gerekiyor. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı 30 tane yeni anaokulu yapımı ile ilgili gerekli tahsisat yapıldı. Onda da arsa ile ilgili konuları çözme durumundayız. Projelendirmeyi bitirip bir an önce 30 tane anaokulumuzu yapmaya başlayacağız. Ardından da devamı da gelecek. Çünkü okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Yiğit: "Amacımız öğretmen ve öğrencilerimize okullarımızda en güzel ortamları ve imkanları oluşturmak"

Tanıtımı yapılan projeler hakkında bilgi veren Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "Okul Merkezli Gelişim projesi olan Benim Okulum, Kardeş Okul Projesi olan Günebakan Okullar ve kurumlar arası malzeme paylaşım amaçlı imece projelerimizin tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Kalite ve vizyon merkezli hedeflerin ancak çağa uygun yaklaşımlarla elde edileceğine inanıyor, bu itibarla eğitim ihtiyaçlarını hızlı ve etkili bir şekilde tamamlamak için proje odaklı bir çalışma stratejisi oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Okul Merkezli Gelişim projemizde amacımız; bakanlığımızın eğitim öğretim politikaları çerçevesinde ilimizdeki eğitim kurumlarının önce yeterliliklerini tespit etmek sonrasında ise okul merkezli olmak üzere bir gelişim stratejisi oluşturmaktır. Projemiz büyük oranda yönetici grupla alakalıdır. Amacımız öğretmen ve öğrencilerimize okullarımızda en güzel ortamları ve imkanları oluşturmaktır. Kardeş okul projesi özellikle pandemi döneminde sosyal kültürel faaliyetler ve sosyalleşme alanında problem yaşayan öğrencilerimiz için ve okullarımız için yeni bir heyecan oluşturacak. Birlikte birçok farklı etkinlikte bir araya gelerek okullarımız arasında olumlu ve onların gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler yapacaklar. Okullarımız arasında güzel bir enerji ortaya çıktığını hep birlikte göreceğiz. İmece projemizle tüm kamu kurumlarımızın depolarında bekleyen ve belki diğer bir kurumun çok ihtiyaç duyup temin edemediği malzemeye erişimini sağlayacağız. Tüm kurumlarımıza sisteme girebilecekleri bir şifre vereceğiz. Kurumlar ihtiyaç fazlası kullanılabilir durumdaki malzemelerin resmini çekip bu sisteme türüne göre yükleyecekler. Örneğin, masa sorguladığımızda girilen tüm masaları burada görüp istediklerimizi alacağız. Projemizin kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ve kamu malında tasarruf anlamında çok etkili bir çalışma olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca programa katılım sağlayan yöneticilere projeler ve amaçları hakkında sunum yapıldı.

Okul Merkezli Gelişim, Benim Okulum Projesi

Okul Merkezli Gelişim Benim Okulum Projesi ile okullarda öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi, eğitimde kalite ve niteliğin arttırılması, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında okullar; belirlenen hedeflerin rehberliğinde kurumsal kapasitelerini, fiziki ortam, akademik başarı, ulusal ve uluslararası projeler, TEKNOFEST, sosyal, sportif, kültürel faaliyetler, gönüllülük çalışmaları, akıl ve zeka oyunları, kodlama, satranç alanlarında iyileştirme sürecine girip rekabetten uzak, iş birlikçi eğitim anlayışıyla vizyonunu şekillendirerek, kendi değişim ve gelişim süreçlerine tanıklık edecek. Ayrıca okul binası, bahçesi, koridorlar, sınıflar, atölyeler gibi eğitim-öğretim ortamlarının yapılandırılması, güzelleştirilmesi sağlanarak okulda yaşamın merkezi olan öğrencilerin, kurumlarını sahiplenmeleri, aidiyet duygusuyla özgüveni yüksek, duyarlı, başarılı bireyler olmaları sağlanacak.

Kardeş Okul Projesi Günebakan Okullar Projesi

Proje kapsamında okullar, kardeşlik temasında bir araya gelerek iş birliğini arttırmak esasına dayalı "Kardeş Kurum" ilişkisi kuracak. Proje ile iş birliği ve diyaloğun artırılması, okullar arası iletişimin kuvvetlendirilmesi, bilgi, deneyim, kurum kültürü ve değer paylaşımının sağlanması üretken ve paylaşan dinamik okullar anlayışının geliştirmesi, eğitim hizmetlerine destek olunması, öğrenciler arasında sevgi, saygı, sosyal sorumluluk ve dayanışma duygularının geliştirilmesi ve fikir alışverişinde bulunulabilecek ortak faaliyetler geliştirilmesi hedefleniyor.

İmece Projesi

İmece Projesi ile Samsun'a hizmet veren tüm kamu kuruluşlarının el ele vererek, öz kaynaklarını birbirileri ile paylaşacağı, kurumlar arası dayanışmayı ve işbirliğini pekiştirecek, güçlü bir paylaşım ve tasarruf projesidir. Proje kapsamında, kamu kuruluşların envanterinde bulunan ihtiyaç fazlası veya atıl durumdaki bütün malzemeler, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak çevrim içi platforma taşınarak, bütün kurumların erişimine açılacak. Bu sayede ihtiyacı olan kurumların, dijital platform üzerinden istedikleri malzemeleri temin etmeleri sağlanacak; yardımlaşma ve dayanışma değerleri canlandırılacak. Projeyle basit arızası bulunan malzemelerin tamir ve dönüşümleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yapılacak. Böylelikle öğrenciler de deneyim kazanacak. Depolarda unutulmaya yüz tutmuş malzemeler okullarda öğrencilerin kodlama yapabileceği bilgisayar laboratuvarlarına dönüştürülerek öz kaynaklar ile çağın gerektirdiği fiziksel ortamları çok az maliyetlerle inşa etmek boyutunda hatırı sayılır miktarlarda kamu tasarrufu sağlanacak.

Samsun Valisi Dağlı: Samsun'da 8 sınıf Kovid-19 dolayısıyla kapalı
Samsun Valisi Dağlı: Samsun'da 8 sınıf Kovid-19 dolayısıyla kapalı
Samsun Valisi Dağlı: Samsun'da 8 sınıf Kovid-19 dolayısıyla kapalı
Samsun Valisi Dağlı: Samsun'da 8 sınıf Kovid-19 dolayısıyla kapalı

Günebakan, okullar, Samsun, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun Valisi Dağlı: 'Samsun'da 8 sınıf Kovid-19 dolayısıyla kapalı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun Valisi Dağlı: "Samsun'da 8 sınıf Kovid-19 dolayısıyla kapalı" - Son Dakika
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