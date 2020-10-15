Samsun ve Denizli'deki terör operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu şüpheliler adliyede - Son Dakika

Samsun ve Denizli'deki terör operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu şüpheliler adliyede
15.10.2020 15:55
Samsun ve Denizli'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 şüpheliden 4'ü, adliyeye sevk edildi.
Samsun ve Denizli'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 şüpheliden 4'ü, adliyeye sevk edildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yakalanan Suriye uyruklu şüphelilerden 4'ünün işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.
Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere yönelik çalışma kapsamında 2 gün önce Samsun'un Bafra ilçesinde 4, Denizli'nin Buldan ilçesinde de 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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