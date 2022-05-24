Samsung'dan bir modele daha One UI 4.1 müjdesi! - Son Dakika
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Samsung'dan bir modele daha One UI 4.1 müjdesi!

24.05.2022 20:36
Samsung'dan bir modele daha One UI 4.1 müjdesi!

SamMobile'ın haberine göre Samsung, Rusya'daki Galaxy A12 Nacho modelleri için Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi yayınladı.

Google'ın Android 13'ü tanıtmasıyla akıllı telefon üreticilerinin güncelleme çalışmaları hızlandı. Samsung da bu şirketlerden birisi. Yeni sürüm kullanıma sunulana dek mevcut sürümü uyumlu modellerinin büyük bir çoğunluğuna göndermek için yoğun mesai harcayan şirket son olarak uygun fiyatlı bir telefona daha One UI 4.1 güncellemesi göndermeye başladı.

Galaxy A12 Nacho, One UI 4.1 güncellemesi aldı

Android 12 tabanlı One UI 4.1, Galaxy A12 Nacho için yayında. A127FXXU5BVE4 yapı numarasıyla gelen güncelleme, gizlilik ve güvenlik açıklarını gideren Mayıs 2022 güvenlik ekini beraberinde getiriyor.

Samsung, güncellemeyi ilk etapta Rusya'daki Galaxy A12 Nacho modelleri için yayınladı. Diğer ülkelerdeki kullanıcıların ise bir süre daha beklemesi gerekiyor. Rusya'da yaşıyorsanız Ayarlar > Yazılım güncellemesi bölümünden "İndir ve yükle" butonuna tıklayarak cihazınızı Android 12'ye yükseltebilirsiniz.

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One UI 4.1 güncellemesi nasıl yüklenir?

Telefonunuzdan Ayarlar'a girin.

Aşağıda bulunan Yazılım güncellemesine tıklayın.

İndir ve Yükle'ye tıklayın.

Eğer bir güncelleme varsa burada karşınıza çıkacaktır. İndir'i tıklayın.

Yeterince şarjınız yoksa cihazınızı kablo aracılığıyla şarja bağlayın.

Ardından indirme işlemi tamamlanınca Yükle butonuna basın.

Cihazınız yüklemeyi gerçekleştirip yeniden başlatılacaktır.

Galaxy A12 Nacho teknik özellikleri

Ekran: 1600 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 6.5 inç LCD ekran

İşlemci: Samsung Exynos 850

RAM: 4 GB

Depolama: 32/64/128 GB (SD kart ile 1TB'a kadar)

Arka Kamera: 48+5+2+2 Megapiksel

Ön Kamera: 8 Megapiksel

Pil: 5.000 mAh (15W hızlı şarj)

Yazılım: Android 11 tabanlı One UI 3.1 (kutudan çıkar çıkmaz)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Samsung'un güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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