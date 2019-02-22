Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy Note9 - Sizin Yorumunuz (Baran Sungu)

Samsung Galaxy Note9 - Sizin Yorumunuz (Baran Sungu)

41 dakika önce

Samsung'un son Note modeli olan Galaxy Note9 kullancısı olan Baran Sungu, Ersin ile beraber Sizin Yorumunuz serimizde kendi deneyimlerini anlatıyor.

Samsung'un son Note modeli olan Galaxy Note9 kullancısı olan Baran Sungu, Ersin ile beraber Sizin Yorumunuz serimizde kendi deneyimlerini anlatıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:08 Kaynak: Youtube

Samsung, Genel
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