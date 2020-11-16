Samsung Q60T QLED 4K UHD Smart TV'den bir milyar renk tonu - Son Dakika

Samsung Q60T QLED 4K UHD Smart TV'den bir milyar renk tonu

16.11.2020 11:55
Samsung Q60T QLED 4K UHD Smart TV'den bir milyar renk tonu, System.String[]

Samsung Electronics'in 50", 55", 58" ve 65" boyut seçenekleri ile tüketicilerle buluşturduğu Q60T QLED 4K UHD Smart TV modeli, sadece tasarım yaklaşımıyla evin dekorunu tamamlamakla kalmıyor, aynı zamanda boş bir siyah ekran yerine, kolayca ayarlanan pek çok seçenekle yaşam tarzınıza uygun,...

Samsung Electronics'in 50", 55", 58" ve 65" boyut seçenekleri ile tüketicilerle buluşturduğu Q60T QLED 4K UHD Smart TV modeli, sadece tasarım yaklaşımıyla evin dekorunu tamamlamakla kalmıyor, aynı zamanda boş bir siyah ekran yerine, kolayca ayarlanan pek çok seçenekle yaşam tarzınıza uygun, anlamlı görüntüler de sunuyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung marka TV'ler, sahip oldukları teknolojiler ile film ve oyunseverler için üstün teknolojiler sunarken, kaliteli görüntüleri ile sanatsal bir deneyim de sağlıyor.

Samsung'un 50", 55", 58" ve 65" boyut seçenekleri ile tüketicilerin beğenisine sunduğu Q60T QLED 4K UHD Smart TV ile kullanıcılar, yaşam alanlarını en sevdikleri fotoğraflarla süsleyebiliyor. Kullanıcılar, en sevdikleri fotoğrafları TV ekranına yansıtırken canlı görsellik için birden fazla fotoğraftan da güzel bir kolaj veya slayt gösterisi yapabiliyor.

Samsung Q60T QLED 4K UHD Smart TV ayrıca, her açıdan rahatlıkla izlenebilen sınırsız ve minimalist tarzdaki 3 Taraflı Çerçevesiz Tasarımı ile standartları yeniden belirlerken sürükleyici görüntü deneyimi de yaşatıyor.

Bir milyar renk tonu

Q60T QLED 4K UHD Smart TV'de Quantum Dot ile sunulan bir milyar renk tonu sanat eserlerinin kaliteli bir görüntü ile görünmesini sağlıyor.

VDE tarafından sertifikalandırılmış, yüzde 100 Renk Hacmi sunan TV, sanat içeriklerini her parlaklık koşulunda göz alıcı renklere dönüştürebiliyor.

Her sahne için doğru renk tonu sunuyor

TV'de yer alan Dual LED arka aydınlatma teknolojisi de farklı renk tonundaki içeriklere göre arka ışık renk tonunu içeriğe uyacak şekilde ayarlıyor ve böylece içerikleri daha doğru tonda ve olması gerektiği gibi gösteriyor.

Quantum HDR teknolojisi ise ayrıntıları ve kontrastı ortaya çıkarıyor. Bu sayede her görüntüde kusursuz bir deneyim yaşamak mümkün hale geliyor. HDR10+'ın dinamik ton eşlemesi; daha derin siyah renk, daha canlı görüntüler ve her zaman parlayan ayrıntılar sağlıyor.

Samsung, Film, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsung Q60T QLED 4K UHD Smart TV'den bir milyar renk tonu - Son Dakika


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