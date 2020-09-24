Samsung Q95T QLED Smart 4K TV ile evin her köşesinde sorunsuz izleme deneyimi - Son Dakika

Samsung Electronics'in Q95T QLED Smart 4K TV modeli, hem aydınlık hem de karanlık ortamlarda sağladığı izleme deneyimi ile film ve dizilerden alınan keyfi artıran bir ürün olarak öne çıkıyor.

Samsung açıklamasına göre, 55 inç, 65 inç ve 75 inç seçenekleriyle tüketicilere sunulan söz konusu TV, Quantum İşlemci 4K ve Nesne Takip Eden Ses (OTS) teknolojileri ile de farklılaşıyor.

Arka ışık bölge kontrolü teknolojisini ifade eden Direct Full Array sayesinde aydınlık ve karanlık sahneler için daha yüksek kontrast elde edildiğinden ayrıntıları net bir şekilde izleme imkanı sunulurken, Q95T, Direct Full Array 16X sayesinde çok daha yoğun bölgesel arka aydınlatma kontrolü ile ultra derinliğe sahip siyah ve saf beyaz tonlar sağlanıyor.

Her açıdan tüm ayrıntıları görmek mümkün

Q95T QLED Smart 4K TV'nin Ultra Geniş İzleme Açısı özelliği sayesinde her açıdan tüm ayrıntıları görmek de mümkün oluyor. Bu TV sayesinde çevredeki ortam koşulları değişse de görüntü kalitesi bozulmuyor.

Ultra Geniş İzleme Açısı, TV yandan izlense dahi tutarlı bir görüntü sunuyor. Parlaklığı otomatik olarak ayarlayarak izleme ortamına aktif bir şekilde uyum sağlayan söz konusu ürün, böylece evde istenilen yerde oturarak iyi bir izleme imkanı oluşturuyor.

Görüntü parazitlerini azaltıyor, kayıp ayrıntıları düzeltiyor

Samsung'un güçlü işlemcisi Quantum İşlemci 4K, görüntü kalitesini izleme koşullarına göre optimize ederek içeriği geliştiriyor. Ayrıca 4K AI Görüntü Yükseltme teknolojisi yapay zeka ile donatılmış Quantum İşlemcisi'ni kullanarak girdi kaynağını otomatik olarak analiz ederek görüntü parazitlerini azaltıyor, kayıp ayrıntıları düzeltiyor. Bu özellik sayesinde izlenen görüntü, kaynağından 4K olmasa da bundan bağımsız olarak 4K çözünürlük kalitesinde aktarılıyor.

Nesneleri takip eden aktif ses

Film izlerken görüntü kadar ses de önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Bu nedenle söz konusu TV'de film tutkunları için OTS (Nesne Takip Sistemli Ses) teknolojisi de bulunuyor. OTS sayesinde, ses ekranda nesnelerin hareketlerini takip ettiğinden her zamankinden daha dinamik bir şekilde akıyor. Böylelikle filmlerdeki nesnelerin hareketine göre, o bölgedeki televizyonun arkasına da konumlanmış dahili hoparlörler aktif hale geliyor, gerçekçi ve üç boyutlu bir ses deneyimi sunuluyor.