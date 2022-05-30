Samsung'un 3nm işlemcisi Exynos 2300 hakkında ilk bilgiler geldi! - Son Dakika
Üye Girişi

Samsung'un 3nm işlemcisi Exynos 2300 hakkında ilk bilgiler geldi!

30.05.2022 22:38
Samsung'un 3nm işlemcisi Exynos 2300 hakkında ilk bilgiler geldi!

Samsung, 3nm işlemcisi için çalışmalarını hızlandırdı. Samsung Exynos 2300 isimli işlemci hakkında ilk bilgiler geliyor.

Son yıllarda işlemci dünyasında hızlı bir yükseliş içinde olan Samsung, yeni ürünleriyle piyasadaki yerini büyütmek istiyor. Akıllı telefonları için özel işlemci üreteceğini açıklayan şirket, uzun süredir 3 nm işlemci üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Samsung Exynos 2300, Galaxy S23 serisi ile gelecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz günlerde Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyarette de sergilenen 3nm işlemci ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Exynos 2300 ismi verilen işlemci, Samsung'un 3nm GAA üretim sürecinden geçecek.

Akıllı telefon dünyasında Samsung etkisi: Şirketten rekor büyüme!

Android dünyasının ilk 3nm işlemcisi olacak Exynos 2300'ün enerji verimliliğinin Exynos 2200'den daha iyi olması bekleniyor. Şirket, bu işlemcisini önümüzdeki sene amiral gemisi telefonlarında kullanacak. Bir anlamda Samsung S23 serisi, 3nm Exynos 2300 ile piyasaya sürülecek.

Samsung'un 3nm işlemcisi Exynos 2300 hakkında ilk bilgiler geldi!

Samsung, bilindiği üzere amiral gemisi akıllı telefonlarında bölgelere göre değişkenlik gösteren iki farklı işlemci kullanıyor. Gelen bilgilere göre Samsung S23 serisi, önümüzdeki yıl hem Exynos 2300 hem de Snapdragon 8 Gen 2 işlemcilerini kullanacak.

Samsung'un 3nm işlemcisi Exynos 2300 hakkında ilk bilgiler geldi!

Exynos 2300, 5nm yongalara göre boyut olarak yüzde 35 küçülme görse de, yüzde 30 daha yüksek performans sunacağı belirtiliyor. Ek olarak yüzde 50'ye kadar düşük güç tüketimi bekleniyor. Öte yandan Samsung, 2nm çipler için de girişimlere başladıklarını belirtti. Bu yonga setinin ise 2025 gibi üretime başlaması bekleniyor.

Sizce Samsung işlemci dünyasında Qualcomm'u geçebilir mi? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güney Kore, Joe Biden, Samsung, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsung'un 3nm işlemcisi Exynos 2300 hakkında ilk bilgiler geldi! - Son Dakika


Son Dakika
22:50 Zonguldak'ta bulunan kesikbaş cinayetinde gelişme! 11 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı
22:46 Erdoğan, önce Putin sonra Zelenski ile telefonda görüştü! İki lidere de aynı mesajı iletti
22:45 Bağcılar'da son 3 ayda 3 kez elektrikler kesildi! Uzun süre gelmeyen elektrik bölge halkını zor durumda bıraktı
22:24 Ülkemizde 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, 908 yeni vaka tespit edildi
21:31 Kocaeli'de çocukların fark etiği 2 metrelik yılan korku yarattı!
21:07 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Aynur Doğan açıklaması: Terör propagandası anlamına gelen konserlere izin verilemez
20:37 Rusya, ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeyen Hollanda'ya gaz akışını kesiyor!
19:46 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Müzakere kapısı açık şartlar belli
19:45 Premier Lig devi Chelsea resmen satıldı! Kulüp için 4 milyar sterlinden fazla para ödediler
18:55 Galatasaray'dan transfer çalımı! Gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 22:58:45. #1.13#
SON DAKİKA: Samsung'un 3nm işlemcisi Exynos 2300 hakkında ilk bilgiler geldi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement