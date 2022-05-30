Samsung'un 3nm işlemcisi Exynos 2300 hakkında ilk bilgiler geldi!

Son yıllarda işlemci dünyasında hızlı bir yükseliş içinde olan Samsung, yeni ürünleriyle piyasadaki yerini büyütmek istiyor. Akıllı telefonları için özel işlemci üreteceğini açıklayan şirket, uzun süredir 3 nm işlemci üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Samsung Exynos 2300, Galaxy S23 serisi ile gelecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz günlerde Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyarette de sergilenen 3nm işlemci ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Exynos 2300 ismi verilen işlemci, Samsung'un 3nm GAA üretim sürecinden geçecek.

Akıllı telefon dünyasında Samsung etkisi: Şirketten rekor büyüme!

Android dünyasının ilk 3nm işlemcisi olacak Exynos 2300'ün enerji verimliliğinin Exynos 2200'den daha iyi olması bekleniyor. Şirket, bu işlemcisini önümüzdeki sene amiral gemisi telefonlarında kullanacak. Bir anlamda Samsung S23 serisi, 3nm Exynos 2300 ile piyasaya sürülecek.

Samsung, bilindiği üzere amiral gemisi akıllı telefonlarında bölgelere göre değişkenlik gösteren iki farklı işlemci kullanıyor. Gelen bilgilere göre Samsung S23 serisi, önümüzdeki yıl hem Exynos 2300 hem de Snapdragon 8 Gen 2 işlemcilerini kullanacak.

Exynos 2300, 5nm yongalara göre boyut olarak yüzde 35 küçülme görse de, yüzde 30 daha yüksek performans sunacağı belirtiliyor. Ek olarak yüzde 50'ye kadar düşük güç tüketimi bekleniyor. Öte yandan Samsung, 2nm çipler için de girişimlere başladıklarını belirtti. Bu yonga setinin ise 2025 gibi üretime başlaması bekleniyor.

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