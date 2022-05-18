Samsung'un 6 yıllık akıllı saatinde Wear OS çalıştırıldı - Son Dakika
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Samsung'un 6 yıllık akıllı saatinde Wear OS çalıştırıldı

18.05.2022 16:35
Samsung'un 6 yıllık akıllı saatinde Wear OS çalıştırıldı

Tizen işletim sistemiyle piyasaya çıkan Samsung Gear S3 akıllı saat modelinde Google'ın Wear OS platformu çalıştırıldı.

Samsung, Galaxy Watch markasını taşıyan ilk akıllı saatini 2018'de piyasaya sürmüştü. O zamana kadar saatlerinde "Gear" adını kullanıyordu ve bu serinin son modeli 2016'da tanıtılan Samsung Gear S3 idi.

Samsung'un kendi geliştirdiği Tizen işletim sistemiyle gelen Gear S3, donanımsal özellikleri açısından çıktığı dönemin dikkat çeken modellerinden biri olsa da, Android Wear platformunu desteklememesi önemli bir dezavantaj olarak görülüyordu. 6 yıl sonra da olsa, kullanıcıların bu dileği gerçekleşti.

Samsung Gear S3, Wear OS çalıştırmayı başardı

XDA Developers ekibinden bir geliştirici, Gear S3 modeline Wear OS 2 yüklemeyi başardı. Exynos 7270 işlemcisinden güç alan akıllı saat yazılım ve donanım desteğini kaybetmiş olmasına rağmen, Google'ın giyilebilir işletim sistemiyle orijinal özelliklerinin çoğunun sorunsuz bir şekilde çalıştığı kaydedildi.

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Üzerindeki sensörleri ve kalp atış hızı ölçümü olması gerektiği gibi kullanılabilirken, çok sayıda hata meydana geldiği de aktarıldı. Örneğin saatin pil ömrü eski haline kıyasla çok zayıf ve ses çıkışı da beklendiği gibi çalışmıyor. Ayrıca GPS özelliği de kullanılamıyor ve küçük çaplı başka sorunlar da yaşandığı belirtiliyor.

Samsung'un 6 yıllık akıllı saatinde Wear OS çalıştırıldı

Samsung'un 6 yıllık akıllı saatinde Wear OS çalıştırıldı

Paylaşılan bilgiye göre Wear OS 2, Samsung Gear S3 Frontier'in (model numarası SM-R760) LTE olmayan küresel sürümüyle uyumlu. Ancak LTE modelleri (Kore varyantları gibi) farklı bir çekirdek yapısına sahip olduğundan, ne yazık ki desteklemiyor. İşletim sistemi sadece Frontier'e değil, "Classic" sürümüne de kurulabiliyor.

Tabii bu işlemin saatin yazılımsal olarak çökmesine sebep olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Böyle bir durumda, Samsung resmi teknik destek sağlamadığı için cihazın bir daha hiç açılamama ihtimali var.

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Kaynak: Shiftdelete

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