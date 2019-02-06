Samsung'un Kameralı S Pen Patenti Ortaya Çıktı
1 saat önce
Samsung'un Note serisi telefonlarının vazgeçilmez özelliği olan S Pen'in, kameralı haline ait bir patent ortaya çıktı.
İlk olarak 2011'in Eylül
'ünde piyasaya sürülen Galaxy Note
serisinin ilk üyesi N7000, sahip olduğu kalemi ile sektörde yeni bir çığır açmıştı. Devam eden yıllarda gelişen ve daha da işlevsel hâle gelen S Pen, Galaxy ailesini tanımlayan özellik hâline geldi. Samsung
'un bir patent başvurusu doğrultusunda, Galaxy Note serisinin yeni üyesi akıllı telefonunda kameraya sahip bir S Pen kullanabileceği söyleniyor.
Samsung'un 2017'nin Şubat ayında başvurusunu yaptığı patentte, kameraya sahip bir S Pen ürünün taslağı bulunuyor. Kameralı S Pen'in nasıl bir mimariye sahip olacağını de gösteren Amerika Birleşik Devletleri
Patent ve Marka Ofisi'ne yapılan patent başvurusu, kalemin çektiği fotoğrafı kablosuz bir şekilde cihaza gönderebileceğini -iletişim modülüyle- gösteriyor.
Patent içeriğinde S Pen'in kamerasının optik yakınlaştırma (optik lensler ve optik sistemle) gibi akıllı telefonlarda bile göremediğimiz bir özelliğe sahip olacağı gösteriliyor. Kalemin kamerasının neyi gördüğünü eş zamanlı olarak kullanıcıya gösterebileceği de söylenen S Pen patenti hakkında Samsung tarafında resmi bir açıklama bulunmuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:15
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