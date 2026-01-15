Samsung ve Netflix'ten Stranger Things Teması - Son Dakika
Samsung ve Netflix'ten Stranger Things Teması

15.01.2026 10:43
Samsung Galaxy kullanıcıları, Netflix ile işbirliğiyle 'Stranger Things' teması ve duvar kağıtlarına erişebiliyor.

Samsung Electronics ve Netflix, Galaxy cihazlara özel "Stranger Things" teması sundu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, 186 ülkedeki Samsung Galaxy kullanıcıları, Galaxy Store üzerinden özel Stranger Things temasını ve dizinin duvar kağıtlarını indirebiliyor.

Netflix uygulamasını indiren veya açan kullanıcılar, sınırlı bir süre için ek ücret ödemeden tema ve duvar kağıtlarına erişebiliyor.

Yayınlanmaya 2016'da başlayan dizi, bölge ve nesiller arasında izleyici sayısını artırırken, konuşulma oranıyla global bir başarı yakaladı.

Bu kapsamda, 27 Kasım 2025'te yayınlanan 5. sezonun ilk bölümü, 91 ülkede 1 numaraya yükseldi ve ilk beş günde 59,6 milyon izlenme kaydetti. Bu başarı, Netflix'te bugüne kadar İngilizce dilinde yayınlanan diziler arasında en güçlü açılış performansı oldu.

Özel bir temayla Hawkins ve Upside Down gibi dizi karakterlerini ve mekanlarını içeren beş duvar kağıdının yer aldığı koleksiyona, 22 Şubat'a kadar erişilebilecek.

Yeni işbirliği, iki şirketin KPop Demon Hunter filmi için özel temalar sunmak üzere gerçekleştirdiği işbirliğinin ardından geldi. Samsung ve Netflix daha önce de Stranger Things'in 4. sezon lansmanı için birlikte çalışmıştı.

Kaynak: AA

